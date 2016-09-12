Mercedes-Benz GL
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 98 тыс. км
Цена: 2950 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Булат
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: с памятью
Регулировка сиденья пассажира: электропривод
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Ксенон
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Автомобиль в отличном состоянии:
Марка: Mercedes-Benz
Модель: GLE-класс
Поколение: W166 (2015—2018)
Модификация: GLE 300 3.5 4MATIC 7G-Tronic Plus (249 л.с.)
Комплектация: Особая серия (см. в интернете)
Год выпуска: 2016
Пробег: 98000 км
Состояние: не битый
Владельцев по ПТС: 1
Торг уместен!
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