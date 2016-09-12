Mercedes-Benz GL

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 98 тыс. км

Цена: 2950 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Булат

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: с памятью

Регулировка сиденья пассажира: электропривод

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Ксенон

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в отличном состоянии:
Марка: Mercedes-Benz
Модель: GLE-класс
Поколение: W166 (2015—2018)
Модификация: GLE 300 3.5 4MATIC 7G-Tronic Plus (249 л.с.)
Комплектация: Особая серия (см. в интернете)
Год выпуска: 2016
Пробег: 98000 км
Состояние: не битый
Владельцев по ПТС: 1
Торг уместен!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Mercedes-Benz GL

Mercedes-Benz GL

Подержанная, пробег 164 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

850 тыс. руб.

Mercedes-Benz GL

Подержанная, пробег 120 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

2500 тыс. руб.

Авто, похожие на Mercedes-Benz GL

Jeep Wrangler

Подержанная, пробег 63 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

2400 тыс. руб.

Mercedes-Benz GL

Подержанная, пробег 120 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

2500 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале