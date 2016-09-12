Mercedes-Benz GL Дата публикации: 25.08.19 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 98 тыс. км Цена: 2950 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Булат Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: кожа Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: с памятью Регулировка сиденья пассажира: электропривод Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Ксенон Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в отличном состоянии:

Марка: Mercedes-Benz

Модель: GLE-класс

Поколение: W166 (2015—2018)

Модификация: GLE 300 3.5 4MATIC 7G-Tronic Plus (249 л.с.)

Комплектация: Особая серия (см. в интернете)

Год выпуска: 2016

Пробег: 98000 км

Состояние: не битый

Владельцев по ПТС: 1

Торг уместен!

