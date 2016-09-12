Mercedes-Benz GL Дата публикации: 11.04.19 Просмотров объявления: 19

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 156 тыс. км Цена: 2690 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: по авто Телефон:

Описание

Комфорт, удобство и функциональность! Комплектация с доп.: 7 мест, салон -кожа, с декоративн.элементами натур.ясеня, непосредств. пуск/ остановки ECO, системы: распознавания знаков ограничения скорости, ПАКЕТ OFFROAD, эл.панорамная крыша, эл.сиденья с памятью (передн.), с подогревом (оба ряда), мультируль, подрулевые лепестки, активный парковочный ассистент, Система кругового обзора, адаптивная пневмо подвеска, COMAND Online с DVD APS с Навигацией, 3х зонный климат контроль, штатная сигнализация с противоугонным пакетом + система защиты салона, обогрев задних сидений/стеклоомывателя, круиз, сервозамок, адаптивный стоп-сигнал/ автосвет, система предупреждения столкновения с активным тормож., активн.биксенон, внешний тюнинг AMG LINE+ диски и накладки порогов, подсветка салона (3 режимн), зеркала складыв., боковые задн.выставные эл.окна, охлажд.бардачек, доводчики дверей с багажн. и стекол, электронная сервисная книжка, помощь при боковом ветре, R 21 зима+ лето на перекидку. Гаражного хранения, пробег трассовый (проживание за городом). Все т/о по регламенту у оф.дилера. Кузов в родной краске, обработан покрытием Ceramic Pro и все уязвимые части кузова защищены бронепленкой. ПТС оригинальный, 1 владелец. Авто в автокредите- ВТБ, вопрос решается одним днем. Все вопросы по телефону. Авто в г. Казани.