Mercedes-Benz GL

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 156 тыс. км

Цена: 2690 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: по авто

Телефон:

Описание

Комфорт, удобство и функциональность! Комплектация с доп.: 7 мест, салон -кожа, с декоративн.элементами натур.ясеня, непосредств. пуск/ остановки ECO, системы: распознавания знаков ограничения скорости, ПАКЕТ OFFROAD, эл.панорамная крыша, эл.сиденья с памятью (передн.), с подогревом (оба ряда), мультируль, подрулевые лепестки, активный парковочный ассистент, Система кругового обзора, адаптивная пневмо подвеска, COMAND Online с DVD APS с Навигацией, 3х зонный климат контроль, штатная сигнализация с противоугонным пакетом + система защиты салона, обогрев задних сидений/стеклоомывателя, круиз, сервозамок, адаптивный стоп-сигнал/ автосвет, система предупреждения столкновения с активным тормож., активн.биксенон, внешний тюнинг AMG LINE+ диски и накладки порогов, подсветка салона (3 режимн), зеркала складыв., боковые задн.выставные эл.окна, охлажд.бардачек, доводчики дверей с багажн. и стекол, электронная сервисная книжка, помощь при боковом ветре, R 21 зима+ лето на перекидку. Гаражного хранения, пробег трассовый (проживание за городом). Все т/о по регламенту у оф.дилера. Кузов в родной краске, обработан покрытием Ceramic Pro и все уязвимые части кузова защищены бронепленкой. ПТС оригинальный, 1 владелец. Авто в автокредите- ВТБ, вопрос решается одним днем. Все вопросы по телефону. Авто в г. Казани.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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