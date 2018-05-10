Mercedes-Benz GL Дата публикации: 20.05.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 275,365 тыс. км Цена: 974 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 3 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Черный Информация о владельце Город Новороссийск, Краснодарский край Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7 (800) 301-33-50

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.