Mercedes-Benz GL

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 275,365 тыс. км

Цена: 974 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 3 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Черный

Информация о владельце

ГородНовороссийск, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (800) 301-33-50

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Mercedes-Benz GL

Mercedes-Benz GL

Подержанная, пробег 113,74 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

1430,7 тыс. руб.

Mercedes-Benz GL

Подержанная, пробег 189,335 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

993,2 тыс. руб.

Mercedes-Benz GL

Подержанная, пробег 107 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

2670 тыс. руб.

Авто, похожие на Mercedes-Benz GL

Mitsubishi Pajero

Подержанная, пробег 91 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

750 тыс. руб.

Volkswagen Tiguan

Подержанная, пробег 8,3 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

848 тыс. руб.

Volkswagen Tiguan

Подержанная, пробег 136 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

750 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале