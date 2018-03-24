Mercedes-Benz GL

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 139 тыс. км

Цена: 835 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 5500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

ДВС и АКПП в идеальном состоянии. Пневмоподвеска работает во всех положениях, не травит, не спускает. Дорогу держит идеально! Машина обслужена и ухожена. Салон в очень достойном состоянии, все аккуратно и чисто. Осенью 2017 г. В Ключ-Авто освежал авто без крыши, отдавал 180000 т. р. По кузову идеальный, нет ни сколов ни царапин, как новый (красил косметически). Проемы, лонжероны, крыша все в родной краске. SRS-Airbag никогда не срабатывали и все на своих местах. Машину брал для себя и хотел довести до идеала, поэтому денег не жалел. Есть третий ряд сидений. Поставил магнитолу Pioner, 21 AMG диски.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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