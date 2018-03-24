Mercedes-Benz GL Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 139 тыс. км Цена: 835 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 5500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

ДВС и АКПП в идеальном состоянии. Пневмоподвеска работает во всех положениях, не травит, не спускает. Дорогу держит идеально! Машина обслужена и ухожена. Салон в очень достойном состоянии, все аккуратно и чисто. Осенью 2017 г. В Ключ-Авто освежал авто без крыши, отдавал 180000 т. р. По кузову идеальный, нет ни сколов ни царапин, как новый (красил косметически). Проемы, лонжероны, крыша все в родной краске. SRS-Airbag никогда не срабатывали и все на своих местах. Машину брал для себя и хотел довести до идеала, поэтому денег не жалел. Есть третий ряд сидений. Поставил магнитолу Pioner, 21 AMG диски.