Mercedes-Benz GL
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 139 тыс. км
Цена: 835 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 5500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алексей
Описание
ДВС и АКПП в идеальном состоянии. Пневмоподвеска работает во всех положениях, не травит, не спускает. Дорогу держит идеально! Машина обслужена и ухожена. Салон в очень достойном состоянии, все аккуратно и чисто. Осенью 2017 г. В Ключ-Авто освежал авто без крыши, отдавал 180000 т. р. По кузову идеальный, нет ни сколов ни царапин, как новый (красил косметически). Проемы, лонжероны, крыша все в родной краске. SRS-Airbag никогда не срабатывали и все на своих местах. Машину брал для себя и хотел довести до идеала, поэтому денег не жалел. Есть третий ряд сидений. Поставил магнитолу Pioner, 21 AMG диски.
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