Mercedes-Benz GL
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 145 тыс. км
Цена: 135 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый металлик
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Покупался в 2011 году, машина дилерская, один хозяин, ПТС оригинал, без ДТП, два ключа. Машина полностью обслужена. Вложений не требует. Салон в отличном состоянии, вентиляция передних сидений, бежевая кожа, OFF ROAD пакет (блокировки дифференциалов, пониженная передача), чёрный потолок, адаптивный ксенон, бесключевой доступ, пневмоподвеска, оригинальный фаркоп, электропривод багажника.
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