Mercedes-Benz GL Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 145 тыс. км Цена: 135 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый металлик Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Покупался в 2011 году, машина дилерская, один хозяин, ПТС оригинал, без ДТП, два ключа. Машина полностью обслужена. Вложений не требует. Салон в отличном состоянии, вентиляция передних сидений, бежевая кожа, OFF ROAD пакет (блокировки дифференциалов, пониженная передача), чёрный потолок, адаптивный ксенон, бесключевой доступ, пневмоподвеска, оригинальный фаркоп, электропривод багажника.