Mercedes-Benz GL

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 145 тыс. км

Цена: 135 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый металлик

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Покупался в 2011 году, машина дилерская, один хозяин, ПТС оригинал, без ДТП, два ключа. Машина полностью обслужена. Вложений не требует. Салон в отличном состоянии, вентиляция передних сидений, бежевая кожа, OFF ROAD пакет (блокировки дифференциалов, пониженная передача), чёрный потолок, адаптивный ксенон, бесключевой доступ, пневмоподвеска, оригинальный фаркоп, электропривод багажника.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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