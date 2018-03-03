Mercedes-Benz GL Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 80 тыс. км Цена: 2490 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Вадим Телефон:

Описание

Mercedes-Benz GL350D AMG, 2013 г.в. куплена 24.12.2013

Мотор 3-литра дизель (без мочевины, обычный мотор), автомобиль 7-ми местный, цвет белый жемчуг, кожаный салон, заводской AMG пакет (бампера, выхлоп, расширители арок, пороги, колёса 21), эл.люк, кнопка старт/стоп, навигация, автопарковщик (машина сама паркуется), бесключевой доступ, регулируемые по цветам подсветки салона (расширенная опция внутреннего освещения), электро сиденья, подогрев передних и задних сидений, раздельный климат + климат для задних пассажиров, LED-фары (что очень редко на таком годе), омыватели фар, третий ряд сидений электро, релинги, круиз контроль, парктроники перед и зад, регулируемая пневмо подвеска, и т. д.

Один хозяин. Два ключа. ПТС оригинал. Пробег оригинал, все ТО у дилера. Машина в идеальном состоянии. Не крашена!