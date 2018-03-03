Mercedes-Benz GL
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 80 тыс. км
Цена: 2490 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Вадим
Описание
Mercedes-Benz GL350D AMG, 2013 г.в. куплена 24.12.2013
Мотор 3-литра дизель (без мочевины, обычный мотор), автомобиль 7-ми местный, цвет белый жемчуг, кожаный салон, заводской AMG пакет (бампера, выхлоп, расширители арок, пороги, колёса 21), эл.люк, кнопка старт/стоп, навигация, автопарковщик (машина сама паркуется), бесключевой доступ, регулируемые по цветам подсветки салона (расширенная опция внутреннего освещения), электро сиденья, подогрев передних и задних сидений, раздельный климат + климат для задних пассажиров, LED-фары (что очень редко на таком годе), омыватели фар, третий ряд сидений электро, релинги, круиз контроль, парктроники перед и зад, регулируемая пневмо подвеска, и т. д.
Один хозяин. Два ключа. ПТС оригинал. Пробег оригинал, все ТО у дилера. Машина в идеальном состоянии. Не крашена!
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