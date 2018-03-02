Mercedes-Benz GL

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 131 тыс. км

Цена: 750 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Кузов без дефектов. Салон кожа перфорированная в хорошем состоянии. Двигатель, ходовая, коробка без нареканий. В ДТП не участвовал. Стоит газовое оборудование установлено год назад. Торг у капота. Цена на обмен 850000.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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