Mercedes-Benz GL
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 131 тыс. км
Цена: 750 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Кузов без дефектов. Салон кожа перфорированная в хорошем состоянии. Двигатель, ходовая, коробка без нареканий. В ДТП не участвовал. Стоит газовое оборудование установлено год назад. Торг у капота. Цена на обмен 850000.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.