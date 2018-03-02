Mercedes-Benz GL Дата публикации: 2.03.18 Просмотров объявления: 77 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 131 тыс. км Цена: 750 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Кузов без дефектов. Салон кожа перфорированная в хорошем состоянии. Двигатель, ходовая, коробка без нареканий. В ДТП не участвовал. Стоит газовое оборудование установлено год назад. Торг у капота. Цена на обмен 850000.