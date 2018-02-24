Mercedes-Benz GL

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 94,32 тыс. км

Цена: 1510 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 3 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-10-75

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Mercedes-Benz GL

Mercedes-Benz GL

Подержанная, пробег 67,28 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

2850 тыс. руб.

Mercedes-Benz GL

Подержанная, пробег 275,365 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

974 тыс. руб.

Mercedes-Benz GL

Подержанная, пробег 189,335 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

993,2 тыс. руб.

Авто, похожие на Mercedes-Benz GL

Volkswagen Tiguan

Подержанная, пробег 7,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1490 тыс. руб.

Mitsubishi Pajero Sport

Подержанная, пробег 80,6 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1490 тыс. руб.

Mitsubishi Pajero Sport

Подержанная, пробег 80 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1450 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале