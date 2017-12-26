Mercedes-Benz GL
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 177 тыс. км
Цена: 699 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Продажа Mercedes Gl-450 . Автомобиль в отличном состоянии , любые проверки приветствуются. Комплектация: анатомические сидения с обдувом, пневмо-подвеска, люк, музыка Harman -Kardon и многое другое. Авто без ДТП.
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