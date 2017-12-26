Mercedes-Benz GL

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 177 тыс. км

Цена: 699 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продажа Mercedes Gl-450 . Автомобиль в отличном состоянии , любые проверки приветствуются. Комплектация: анатомические сидения с обдувом, пневмо-подвеска, люк, музыка Harman -Kardon и многое другое. Авто без ДТП.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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