Mercedes-Benz GL Дата публикации: 9.01.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 177 тыс. км Цена: 699 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продажа Mercedes Gl-450 . Автомобиль в отличном состоянии , любые проверки приветствуются. Комплектация: анатомические сидения с обдувом, пневмо-подвеска, люк, музыка Harman -Kardon и многое другое. Авто без ДТП.