Mercedes-Benz GL

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 65 тыс. км

Цена: 3150 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

В хорошем состоянии! Обмен возможен на авто дешевле!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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