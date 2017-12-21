Mercedes-Benz GL
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 65 тыс. км
Цена: 3150 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
В хорошем состоянии! Обмен возможен на авто дешевле!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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