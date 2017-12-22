Mercedes-Benz GL Дата публикации: 26.12.17 Просмотров объявления: 27

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 125 тыс. км Цена: 820 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 5000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

Mercedes GL, максимальная комплектация. Установлен двигатель 5л 388 л.с., пробег 56тр, 2011гв, поменяли по тому что на родном залегли колечки(не ездил год - уезжал, а после запуска появился дым на холодную) и я решил не ремонтировать, а заменить мотор т.к. подвернулся хороший экземпляр, так же заменил подушки двигателя и помпу были абсолютно рабочие, но так как уже заморочился с мотором решил поставить все новое(все чеки есть), заменены катализаторы, бензонасос, делал все по регламенту!!! Заменены все жидкости, в гуре, тормозная, масло акпп, фильтры, масло в редукторе. Заменил гур(прошлый работал, но при нагреве гудел) На все работы дана гарантия 1 год. Легкосплавные диски R22 amg, установлены новые увеличенные тормозные диски( устанавливал 3 года назад, тк официалы рекомендовали при увеличенных колесных дисках ставить большие тормозные) состояние их как новое тк ездил очень мало, с машиной отдам родные, они то же норм. Оригинальные тормозные колодки. По регламенту заменен впускной коллектор(на 120.000 км), сделал чистку кондиционера, 2 ключа.

Коротко про комплектацию: подогрев всех сидений, круиз контроль, датчики дождя и света, электо привод кресел, элетропривод крышки багажника открывается с пульта, авто зеркала так же с пульта парктроники по кругу, аккустика Harman Kardon Logic 7, термальная тонировка, адаптивные ксеноновые фары, кожанная панель, хорошее состояние салона, off road пакет( блокировка дефференциала, помощь при спуске, понижайка и тд)

Из допов: адаптивный ксенон, диски 22 дюйма AMG, руль отделан итальянской кожей, дополнительно установлена защита картера и раздатки, термальная тонировка, кожаная панель.

ПТС оригинальный! Полный комплект ключей! В машине не курили!

Пробег 125.000 км, пробег реальный, любые проверки. У меня машинка 6 лет, использую только как машину выходного дня. Подвеска нареканий не имеет, компрессор и пневма так же без нареканий, сделана проверка. В общем на машинку денег не жалел, состояние очень хорошее! Возможен обмен на землю