Mercedes-Benz GL

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 164 тыс. км

Цена: 850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4663 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

ГородРостов-на-Дону, Ростовская область
ИмяТурбодилер
Телефон+7 (928) 163-82-47

Описание

Авто в ДТП не участвовал
Крашеных элементов нет
В салоне не курили
Состояние отличное
Вложений не требует
Продается срочно
Торг возможен при осмотре автомобиля
Готов подъехать на любую станцию ТО для проверки состояния автомобиля (за счет покупателя)[td#237686]

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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