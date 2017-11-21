Mercedes-Benz GL
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 164 тыс. км
Цена: 850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4663 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
|Город
|Ростов-на-Дону, Ростовская область
|Имя
|Телефон
|+7 (928) 163-82-47
Описание
Авто в ДТП не участвовал
Крашеных элементов нет
В салоне не курили
Состояние отличное
Вложений не требует
Продается срочно
Торг возможен при осмотре автомобиля
Готов подъехать на любую станцию ТО для проверки состояния автомобиля (за счет покупателя)[td#237686]
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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