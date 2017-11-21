Mercedes-Benz GL Дата публикации: 23.12.17 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 164 тыс. км Цена: 850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4663 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Серебряный Информация о владельце Город Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя Турбодилер Телефон +7 (928) 163-82-47

Описание

Авто в ДТП не участвовал

Крашеных элементов нет

В салоне не курили

Состояние отличное

Вложений не требует

Продается срочно

Торг возможен при осмотре автомобиля

Готов подъехать на любую станцию ТО для проверки состояния автомобиля (за счет покупателя)[td#237686]