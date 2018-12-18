Mercedes-Benz G
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 80 тыс. км
Цена: 6800 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2987 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Ставрополь, Ставропольский край
Имя: Роза
Описание
G350 D 211 л.с. Bluetec 7АКПП+ тюнинг AMG, в родной краске!, без ДТП! 2х зонный климат, эл.сиденья с памятью (передние) и обогревом (перед.и задн.), мультируль с обогревом, адаптивный круиз, биксенон, адаптивные фары, датчики света/дождя/давления шин, DVD/NAVI/TV/CD/Hands free/DVD-чейнджер/Камера заднего вида/парктроники п/з, подсветка Mercedes-benz на порогах (накладки нержав.сталь), обогрев лобового стекла (стекло родное), борт.комп., эл. люк, фаркоп, кожаная отделка приборной панели, боковые зеркала с системой контроля за слепыми зонами. Три блокировки дифференциалов – 1 центральным и 2 межколесными. Штатная сигнализация, 2 ключа. Проведен дополнительный AMG тюнинг (внешний и салона): эргономичные, комфортные сиденья AMG, комбинированный салон- алькантара/кожа+ отделка -алюминий, черный потолок -алькантара. Внешний тюнинг: 2х сторонний выхлоп AMG, оригинальный обвес AMG вариант G63. R20 AMG диски -летняя резина (новая)+зима на перекидку (новая). Авто в отличном ухоженном состоянии, все т/о по регламенту. ПТС оригинал, юридическая чистота. Цена актуальна до 26.12.2018
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.