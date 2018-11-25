Mercedes-Benz G

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 75 тыс. км

Цена: 3800 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2987 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет:

Информация о владельце

Город: Ставрополь, Ставропольский край

Имя: Роза

Телефон:

Описание

G350 D 211 л.с. Bluetec 7АКПП+ тюнинг AMG, в родной краске!, без ДТП! 2х зонный климат, эл.сиденья с памятью (передние) и обогревом (перед.и задн.), мультируль с обогревом, адаптивный круиз, биксенон, адаптивные фары, датчики света/дождя/давления шин, DVD/NAVI/TV/CD/Hands free/DVD-чейнджер/Камера заднего вида/парктроники п/з, подсветка Mercedes-benz на порогах (накладки нержав.сталь), обогрев лобового стекла (стекло родное), борт.комп., эл. люк, фаркоп, кожаная отделка приборной панели, боковые зеркала с системой контроля за слепыми зонами. Три блокировки дифференциалов – 1 центральным и 2 межколесными. Штатная сигнализация, 2 ключа. Проведен дополнительный AMG тюнинг (внешний и салона): эргономичные, комфортные сиденья AMG, комбинированный салон- алькантара/кожа+ отделка -алюминий, черный потолок -алькантара. Внешний тюнинг: 2х сторонний выхлоп AMG, оригинальный обвес AMG вариант G63. R20 AMG диски -летняя резина (новая)+зима на перекидку (новая). Авто в отличном ухоженном состоянии, все т/о по регламенту. ПТС оригинал, юридическая чистота. Цена актуальна до 27.12.18

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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