Mercedes-Benz G Дата публикации: 18.12.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 75 тыс. км Цена: 3800 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2987 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Информация о владельце Город: Ставрополь, Ставропольский край Имя: Роза Телефон:

Описание

G350 D 211 л.с. Bluetec 7АКПП+ тюнинг AMG, в родной краске!, без ДТП! 2х зонный климат, эл.сиденья с памятью (передние) и обогревом (перед.и задн.), мультируль с обогревом, адаптивный круиз, биксенон, адаптивные фары, датчики света/дождя/давления шин, DVD/NAVI/TV/CD/Hands free/DVD-чейнджер/Камера заднего вида/парктроники п/з, подсветка Mercedes-benz на порогах (накладки нержав.сталь), обогрев лобового стекла (стекло родное), борт.комп., эл. люк, фаркоп, кожаная отделка приборной панели, боковые зеркала с системой контроля за слепыми зонами. Три блокировки дифференциалов – 1 центральным и 2 межколесными. Штатная сигнализация, 2 ключа. Проведен дополнительный AMG тюнинг (внешний и салона): эргономичные, комфортные сиденья AMG, комбинированный салон- алькантара/кожа+ отделка -алюминий, черный потолок -алькантара. Внешний тюнинг: 2х сторонний выхлоп AMG, оригинальный обвес AMG вариант G63. R20 AMG диски -летняя резина (новая)+зима на перекидку (новая). Авто в отличном ухоженном состоянии, все т/о по регламенту. ПТС оригинал, юридическая чистота. Цена актуальна до 27.12.18