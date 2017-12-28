Mercedes-Benz G Дата публикации: 29.12.17 Просмотров объявления: 18

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 90 тыс. км Цена: 890 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 5000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Машина в идеальном сост отметки в ПТС есть кузов 2004 г. Срочная продажа! На обмен цена выше. Возможен обмен на авто также на тягач или полуприцеп.