Mercedes-Benz G
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 90 тыс. км
Цена: 890 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 5000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Машина в идеальном сост отметки в ПТС есть кузов 2004 г. Срочная продажа! На обмен цена выше. Возможен обмен на авто также на тягач или полуприцеп.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter