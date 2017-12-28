Mercedes-Benz G

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 90 тыс. км

Цена: 890 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 5000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Машина в идеальном сост отметки в ПТС есть кузов 2004 г. Срочная продажа! На обмен цена выше. Возможен обмен на авто также на тягач или полуприцеп.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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