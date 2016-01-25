Mercedes-Benz E
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 105 тыс. км
Цена: 1300 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Ейск, Краснодарский край
Имя: Владимр
Телефон:
Комплектация
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Ксенон
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Авто в отличном состоянии, звоните
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