Mercedes-Benz E Дата публикации: 3.09.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 201 тыс. км Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: собственник Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: кожа Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: электропривод Регулировка сиденья пассажира: электропривод Усилитель рулевого управления: гидро А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Ксенон Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!

Отличное состояние, гаражное хранение, своевременное обслуживание, денег не жалели. Комплектация ELEGANCE.Честный и достойный мерседес. Превосходный внешний вид. Вложений не требует-сел и поехал. Я собственник, в ПТС вписан лично, на учёте стоит на мне,100% юридически чистый авто. РЕАЛЬНЫЙ ПРОБЕГ!!! Двигатель надежный, резвый, мощный и экономичный. Масло не потребляет! Работает прекрасно, не троит, не дымит. Динамика ураган - При нажатии кикдауна вдавливает в сиденье. По коробке всё супер. Переключает плавно и ровно, без толчков и рывков. Подвеска в идеале, ничего не стучит и не гремит, даже на плохой дороге.

Салон чистый и ухоженный, море комфорта: шикарная кремовая кожа, отделка под дерево, электрорегулировки и электролифт сидений, всё электро, мультируль, отменная шумоизоляция салона,4-х зонный раздельный климат контроль, круиз контроль, бортовой компьютер, откидные задние подголовники, полный электропакет, передние и задние парктроники.

У авто много вкусностей, помимо статуса и комфорта: Датчик дождя, датчик света, ксенон,литьё, светодиодные габариты, корректор фар, дистанционное открытие багажника, поставлена высокая резина, клиренс как у паркетника!!! Авто не только для города!!!

Действующая диагностическая карта до апреля 2019года.

Авто используется каждый день, за машину не стыдно, любые проверки за Ваш счёт.

КОМПЛЕКТ ИЗ 4-Х КЛЮЧЕЙ С ИММОБИЛАЙЗЕРОМ !!!!

БЫСТРОМУ ПОКУПАТЕЛЮ В ПОДАРОК ОТДАМ КРАСИВЫЕ ЗЕРКАЛЬНЫЕ НОМЕРА ПО ЦИФРАМ И ПО БУКВАМ!!!

Осмотр машины город Электросталь Московская область