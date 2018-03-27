Mercedes-Benz E

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 790 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Машина как новая. Пробег оригинальный. ПТС оригинал, я второй хозяин. Пригнана в 2013 году и растаможена под 9 год, хотя пробивается по всем базам 02.2010 года. ухоженная во всех планах, ходовую перебрал полностью, стартер новый, генератор, пневма абсолютно полностью вся новая, на гарантии, форсунки все прочистили и промыли, аккум новый, везде фильтра и масла поменял. Все это было сделано с декабря 17 по февраль 18 года. машина полностью готова на все 100%. Нет крашенных деталей 100%. Салон как новый, без потертостей. Владею машиной 1,5 года. Пришло время пересесть на что нибудь другое. возможны варианты обмена. Ценник по обмену будет по рынку. Торг возможен с реальным клиентом возле капота!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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