Mercedes-Benz E Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 180 тыс. км Цена: 790 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2200 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Бежевый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Машина как новая. Пробег оригинальный. ПТС оригинал, я второй хозяин. Пригнана в 2013 году и растаможена под 9 год, хотя пробивается по всем базам 02.2010 года. ухоженная во всех планах, ходовую перебрал полностью, стартер новый, генератор, пневма абсолютно полностью вся новая, на гарантии, форсунки все прочистили и промыли, аккум новый, везде фильтра и масла поменял. Все это было сделано с декабря 17 по февраль 18 года. машина полностью готова на все 100%. Нет крашенных деталей 100%. Салон как новый, без потертостей. Владею машиной 1,5 года. Пришло время пересесть на что нибудь другое. возможны варианты обмена. Ценник по обмену будет по рынку. Торг возможен с реальным клиентом возле капота!