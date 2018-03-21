Mercedes-Benz E
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 96 тыс. км
Цена: 1030 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
Продам Mercedes Benz E280 4matic 2008 года выпуска. Автомобиль в отличном состоянии, в январе было проведено большое ТО замена масла в ДВС, АКПП, в переднем и заднем редукторах в раздаточной коробке (все агрегаты были обработаны составом AWS), так же был поменян ремень и ролики, был заменён подшипник на промежуточном валу. Машина не участвовала в ДТП. В марте 2018 г. Была произведена полировка кузова с нанесением керамической защиты. Машина как внешне так и в технически в очень достойном состоянии. за машину не стыдно.
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