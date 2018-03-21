Mercedes-Benz E

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 96 тыс. км

Цена: 1030 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Продам Mercedes Benz E280 4matic 2008 года выпуска. Автомобиль в отличном состоянии, в январе было проведено большое ТО замена масла в ДВС, АКПП, в переднем и заднем редукторах в раздаточной коробке (все агрегаты были обработаны составом AWS), так же был поменян ремень и ролики, был заменён подшипник на промежуточном валу. Машина не участвовала в ДТП. В марте 2018 г. Была произведена полировка кузова с нанесением керамической защиты. Машина как внешне так и в технически в очень достойном состоянии. за машину не стыдно.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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