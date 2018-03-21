Mercedes-Benz E Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 96 тыс. км Цена: 1030 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Продам Mercedes Benz E280 4matic 2008 года выпуска. Автомобиль в отличном состоянии, в январе было проведено большое ТО замена масла в ДВС, АКПП, в переднем и заднем редукторах в раздаточной коробке (все агрегаты были обработаны составом AWS), так же был поменян ремень и ролики, был заменён подшипник на промежуточном валу. Машина не участвовала в ДТП. В марте 2018 г. Была произведена полировка кузова с нанесением керамической защиты. Машина как внешне так и в технически в очень достойном состоянии. за машину не стыдно.