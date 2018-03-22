Mercedes-Benz E
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 302 тыс. км
Цена: 460 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
Имя: Андрей
Телефон:
Описание
Обмен на земельные участки не интересуют. Технически в порядке, нет ни одной ошибки, за исключением не больших недочётов по кузову.
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