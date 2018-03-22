Mercedes-Benz E Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 302 тыс. км Цена: 460 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2700 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Обмен на земельные участки не интересуют. Технически в порядке, нет ни одной ошибки, за исключением не больших недочётов по кузову.