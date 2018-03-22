Mercedes-Benz E

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 302 тыс. км

Цена: 460 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Обмен на земельные участки не интересуют. Технически в порядке, нет ни одной ошибки, за исключением не больших недочётов по кузову.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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