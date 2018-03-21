Mercedes-Benz E
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 66 тыс. км
Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3200 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Акоп
Телефон:
Описание
Машина с Японии только, в идеальном состоянии. С Армянскими номерами. Граждане России свободно могут ехать на армянских номерах, страховку сделал поехал, без налогов, остальные вопросы по телефону.
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