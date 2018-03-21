Mercedes-Benz E

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 66 тыс. км

Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3200 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Акоп

Телефон:

Описание

Машина с Японии только, в идеальном состоянии. С Армянскими номерами. Граждане России свободно могут ехать на армянских номерах, страховку сделал поехал, без налогов, остальные вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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