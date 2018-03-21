Mercedes-Benz E Дата публикации: 23.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 66 тыс. км Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3200 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Акоп Телефон:

Описание

Машина с Японии только, в идеальном состоянии. С Армянскими номерами. Граждане России свободно могут ехать на армянских номерах, страховку сделал поехал, без налогов, остальные вопросы по телефону.