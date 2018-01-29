Mercedes-Benz E

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: битая

Год выпуска: 1998

Пробег: 275 тыс. км

Цена: 170 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Игорь

Телефон:

Описание

После ТО поменяно масло двигателя и коробки. Поменяны колеса. Машине нужен небольшой ремонт. Не работает датчик холостого хода, а так на ходу, бери да езжай.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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