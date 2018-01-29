Mercedes-Benz E
Характеристики
Состояние: битая
Год выпуска: 1998
Пробег: 275 тыс. км
Цена: 170 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Игорь
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Описание
После ТО поменяно масло двигателя и коробки. Поменяны колеса. Машине нужен небольшой ремонт. Не работает датчик холостого хода, а так на ходу, бери да езжай.
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