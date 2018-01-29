Mercedes-Benz E Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: битая Год выпуска: 1998 Пробег: 275 тыс. км Цена: 170 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3200 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Игорь Телефон:

Описание

После ТО поменяно масло двигателя и коробки. Поменяны колеса. Машине нужен небольшой ремонт. Не работает датчик холостого хода, а так на ходу, бери да езжай.