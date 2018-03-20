Mercedes-Benz E Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 68 тыс. км Цена: 530 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3200 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Автомобиль выкуплен с аукциона Японии. В наличии. В отличном состоянии. Богатая комплектация - в лучших традициях Mersedes-Benz. Кожаный салон, климат, круиз-контроль, на шикарных литых дисках а также многое другое. Это не распил, не карпил и не конструктор. По РФ ездить можно, необходимый пакет документов предоставляем. А также мы привезём любое авто под заказ по вашим пожеланиям.