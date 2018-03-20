Mercedes-Benz E

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 68 тыс. км

Цена: 530 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Автомобиль выкуплен с аукциона Японии. В наличии. В отличном состоянии. Богатая комплектация - в лучших традициях Mersedes-Benz. Кожаный салон, климат, круиз-контроль, на шикарных литых дисках а также многое другое. Это не распил, не карпил и не конструктор. По РФ ездить можно, необходимый пакет документов предоставляем. А также мы привезём любое авто под заказ по вашим пожеланиям.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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