Mercedes-Benz E
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 68 тыс. км
Цена: 530 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Описание
Автомобиль выкуплен с аукциона Японии. В наличии. В отличном состоянии. Богатая комплектация - в лучших традициях Mersedes-Benz. Кожаный салон, климат, круиз-контроль, на шикарных литых дисках а также многое другое. Это не распил, не карпил и не конструктор. По РФ ездить можно, необходимый пакет документов предоставляем. А также мы привезём любое авто под заказ по вашим пожеланиям.
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