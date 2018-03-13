Mercedes-Benz E

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 64 тыс. км

Цена: 1050 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Доброго дня! Продаю свою машину, я третий хозяин, в использовании была у меня 2 года, Машина Краснодарская . Первая запись в ПТС 2.03.2010 года, ПТС дубликат (было много смен номеров) , кузов и бампера не крашены, вся машина покрыта керамикой, бронь пленка на капоте, крыльях, порогах, двигатель и коробка в идеале, пробег 64,266.любые ваши проверки, отдам вместе с новой зимней резиной и гос номер в подарок. Обмена нет!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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