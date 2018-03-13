Mercedes-Benz E Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 64 тыс. км Цена: 1050 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Доброго дня! Продаю свою машину, я третий хозяин, в использовании была у меня 2 года, Машина Краснодарская . Первая запись в ПТС 2.03.2010 года, ПТС дубликат (было много смен номеров) , кузов и бампера не крашены, вся машина покрыта керамикой, бронь пленка на капоте, крыльях, порогах, двигатель и коробка в идеале, пробег 64,266.любые ваши проверки, отдам вместе с новой зимней резиной и гос номер в подарок. Обмена нет!