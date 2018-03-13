Mercedes-Benz E
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 64 тыс. км
Цена: 1050 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Доброго дня! Продаю свою машину, я третий хозяин, в использовании была у меня 2 года, Машина Краснодарская . Первая запись в ПТС 2.03.2010 года, ПТС дубликат (было много смен номеров) , кузов и бампера не крашены, вся машина покрыта керамикой, бронь пленка на капоте, крыльях, порогах, двигатель и коробка в идеале, пробег 64,266.любые ваши проверки, отдам вместе с новой зимней резиной и гос номер в подарок. Обмена нет!
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