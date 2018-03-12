Mercedes-Benz E Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 302 тыс. км Цена: 285 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Тихорецк, Краснодарский край Имя: Анна Телефон:

Описание

На хорошем ходу, кузов в норме. Комп. Классик. Нигде ничего не течёт, коробка не пинает. Салон чистый и аккуратный. Собственик без штрафов и ограничений. Кому дорого или кто хочет поторговаться цена 300. Звонить только по делу. Машина не новая, машине 19 лет. Фото скину по запросу, звонить до 23.00 или пишите на Ватцап. Можно обмен на неисправную.