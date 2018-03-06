Mercedes-Benz E

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 112 тыс. км

Цена: 1000 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Описание

Покупка в автосалоне 2012 года.! По ПТС я 3-й владелец, соответственно ПТС заменён ввиду окончания граф (также менялись номера) любители кататься на ПТС а не на машине лучше не звоните. Машина в идеальном состоянии не бита, не крашена, во всяких формальных авариях не участвовала, в салоне не курили. Пробег родной, любые проверки, хоть у официального дилера за ваш счет. Все ТО в срок. История автомобиля чистая. Салон алькантара, чёрный потолок, аmg-пакет и все соответствующие опции. В 2016 году на 86 000 км. поменяли цепь и комплектующие, у мерседесов это болезнь, кто рассматривает данный автомобиль должен быть в курсе. Стоимость произведенных работ порядка 110 тысяч. Так что теперь можно покупать и ездить спокойно! Вложений не требует.
Возможен обмен на более дешёвый автомобиль, с мощностью до 200 л. с., по адекватной цене. Обмен на всякие "211", "650", "740", финики, ренджи и т. д. и. т. п налоговые авто не интересует. Торг при осмотре г. Абинск.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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