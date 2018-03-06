Mercedes-Benz E Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 112 тыс. км Цена: 1000 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Бежевый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Описание

Покупка в автосалоне 2012 года.! По ПТС я 3-й владелец, соответственно ПТС заменён ввиду окончания граф (также менялись номера) любители кататься на ПТС а не на машине лучше не звоните. Машина в идеальном состоянии не бита, не крашена, во всяких формальных авариях не участвовала, в салоне не курили. Пробег родной, любые проверки, хоть у официального дилера за ваш счет. Все ТО в срок. История автомобиля чистая. Салон алькантара, чёрный потолок, аmg-пакет и все соответствующие опции. В 2016 году на 86 000 км. поменяли цепь и комплектующие, у мерседесов это болезнь, кто рассматривает данный автомобиль должен быть в курсе. Стоимость произведенных работ порядка 110 тысяч. Так что теперь можно покупать и ездить спокойно! Вложений не требует.

Возможен обмен на более дешёвый автомобиль, с мощностью до 200 л. с., по адекватной цене. Обмен на всякие "211", "650", "740", финики, ренджи и т. д. и. т. п налоговые авто не интересует. Торг при осмотре г. Абинск.