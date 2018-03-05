Mercedes-Benz E Дата публикации: 12.03.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 269,268 тыс. км Цена: 360 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Антон Телефон:

Описание

Продается Мерседес-Бенц, E-класса, кузов 210, универсал, рестайлинг. Двигатель V6, 170 лошадок. В России с 2006 года, из Германии. Пробег на фото. Автоматическая коробка передач. Машина очень бережно и ответственно эксплуатировалась, своевременная замена расходников. Новая всесезонная резина (теплый регион), заводское литье в хорошем состоянии, новый аккумулятор, новые гидроаккумуляторы уровня пола, новый радиатор. Масло в АКПП менялось в 2017 году, в двигателе 1000 км назад. Машина полностью на ходу и прекрасно выглядит, приковывает взгляд. Салон - качественная экокожа. Очень высокий уровень комфорта и динамические характеристики. Продает отец (Игорь), не перекуп, не дилер. Исключительно в хорошие руки. Салонам не тратить время. Причина продажи - покупка нового авто. Подробности по телефону. Торг небольшой.