Mercedes-Benz E
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 269,268 тыс. км
Цена: 360 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Антон
Описание
Продается Мерседес-Бенц, E-класса, кузов 210, универсал, рестайлинг. Двигатель V6, 170 лошадок. В России с 2006 года, из Германии. Пробег на фото. Автоматическая коробка передач. Машина очень бережно и ответственно эксплуатировалась, своевременная замена расходников. Новая всесезонная резина (теплый регион), заводское литье в хорошем состоянии, новый аккумулятор, новые гидроаккумуляторы уровня пола, новый радиатор. Масло в АКПП менялось в 2017 году, в двигателе 1000 км назад. Машина полностью на ходу и прекрасно выглядит, приковывает взгляд. Салон - качественная экокожа. Очень высокий уровень комфорта и динамические характеристики. Продает отец (Игорь), не перекуп, не дилер. Исключительно в хорошие руки. Салонам не тратить время. Причина продажи - покупка нового авто. Подробности по телефону. Торг небольшой.
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