Mercedes-Benz E

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 269,268 тыс. км

Цена: 360 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Антон

Телефон:

Описание

Продается Мерседес-Бенц, E-класса, кузов 210, универсал, рестайлинг. Двигатель V6, 170 лошадок. В России с 2006 года, из Германии. Пробег на фото. Автоматическая коробка передач. Машина очень бережно и ответственно эксплуатировалась, своевременная замена расходников. Новая всесезонная резина (теплый регион), заводское литье в хорошем состоянии, новый аккумулятор, новые гидроаккумуляторы уровня пола, новый радиатор. Масло в АКПП менялось в 2017 году, в двигателе 1000 км назад. Машина полностью на ходу и прекрасно выглядит, приковывает взгляд. Салон - качественная экокожа. Очень высокий уровень комфорта и динамические характеристики. Продает отец (Игорь), не перекуп, не дилер. Исключительно в хорошие руки. Салонам не тратить время. Причина продажи - покупка нового авто. Подробности по телефону. Торг небольшой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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