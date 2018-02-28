Mercedes-Benz E Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 139 тыс. км Цена: 730 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2300 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

Продаю свою машинку в отличном состоянии, по ПТС 2007 г, два хозяина, комплектация Elegance, пробег родной, в ДТП не участвовал, технически полностью исправен, по кузову в идеале. Ржавчины и гнилья ни грамма. Без вложений, сел поехал, для своих лет авто выглядит идеально. Убедительная просьба перекупщиков и автосалоны, не беспокоить, автомобиль отличный продам сам. Вопросы по телефону. Торг минимальный у капота.