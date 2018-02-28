Mercedes-Benz E

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 139 тыс. км

Цена: 730 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Описание

Продаю свою машинку в отличном состоянии, по ПТС 2007 г, два хозяина, комплектация Elegance, пробег родной, в ДТП не участвовал, технически полностью исправен, по кузову в идеале. Ржавчины и гнилья ни грамма. Без вложений, сел поехал, для своих лет авто выглядит идеально. Убедительная просьба перекупщиков и автосалоны, не беспокоить, автомобиль отличный продам сам. Вопросы по телефону. Торг минимальный у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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