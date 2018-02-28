Mercedes-Benz E
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 139 тыс. км
Цена: 730 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Евгений
Описание
Продаю свою машинку в отличном состоянии, по ПТС 2007 г, два хозяина, комплектация Elegance, пробег родной, в ДТП не участвовал, технически полностью исправен, по кузову в идеале. Ржавчины и гнилья ни грамма. Без вложений, сел поехал, для своих лет авто выглядит идеально. Убедительная просьба перекупщиков и автосалоны, не беспокоить, автомобиль отличный продам сам. Вопросы по телефону. Торг минимальный у капота.
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