Mercedes-Benz E

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 179,001 тыс. км

Цена: 860 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

В отличном состоянии для своих лет, очень бодрая и живая. По мотору, коробке, ходовой абсолютно никаких проблем.Весь кузов ровный, без косяков. Очень ухоженная, все расходники менялись вовремя. Смущает пробег?! Могу смотать, как большинство авто на рынке, если вам интересно, но смысла не вижу, пробег реальный проверяйте где хотите! Проверяйте не только пробег, но и всю машину в любом СТО за ваши деньги. Салон не затертый, не прокуренный. Одним словом приезжайте, смотрите, покупайте.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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