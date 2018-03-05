Mercedes-Benz E

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 350 тыс. км

Цена: 365 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль хорошем состоянии. Двигатель, коробка, ходовой, все в порядке. Не бита. Заводской ксенон, богатая комплектация, любой проверки за ваш счет. Обмен не предлагать. С документами полный порядок. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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