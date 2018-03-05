Mercedes-Benz E Дата публикации: 5.03.18 Просмотров объявления: 50 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 350 тыс. км Цена: 365 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль хорошем состоянии. Двигатель, коробка, ходовой, все в порядке. Не бита. Заводской ксенон, богатая комплектация, любой проверки за ваш счет. Обмен не предлагать. С документами полный порядок. Торг.

