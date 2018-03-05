Mercedes-Benz E
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 350 тыс. км
Цена: 365 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль хорошем состоянии. Двигатель, коробка, ходовой, все в порядке. Не бита. Заводской ксенон, богатая комплектация, любой проверки за ваш счет. Обмен не предлагать. С документами полный порядок. Торг.
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