Mercedes-Benz E
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 286 тыс. км
Цена: 400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в отличном состоянии для своих лет, без. ДТП, полностью обслужена, возможен торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.