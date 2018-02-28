Mercedes-Benz E

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 286 тыс. км

Цена: 400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в отличном состоянии для своих лет, без. ДТП, полностью обслужена, возможен торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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