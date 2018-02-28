Mercedes-Benz E
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 20 тыс. км
Цена: 1950 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продается Мерседес Е200 АМG пакет в идеальном состоянии, один хозяин, полная комплектация, Машина вся заводской краски, салоне пахнет новый машиной. Номера не продаю, ангарами тоже не интересуюсь. готов выслушать ваше предложение, возможен бартер на земельные участки в р-н Красной площади, строй материалы.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.