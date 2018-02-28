Mercedes-Benz E Дата публикации: 28.02.18 Просмотров объявления: 55 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 20 тыс. км Цена: 1950 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продается Мерседес Е200 АМG пакет в идеальном состоянии, один хозяин, полная комплектация, Машина вся заводской краски, салоне пахнет новый машиной. Номера не продаю, ангарами тоже не интересуюсь. готов выслушать ваше предложение, возможен бартер на земельные участки в р-н Красной площади, строй материалы.