Mercedes-Benz E

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 20 тыс. км

Цена: 1950 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продается Мерседес Е200 АМG пакет в идеальном состоянии, один хозяин, полная комплектация, Машина вся заводской краски, салоне пахнет новый машиной. Номера не продаю, ангарами тоже не интересуюсь. готов выслушать ваше предложение, возможен бартер на земельные участки в р-н Красной площади, строй материалы.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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