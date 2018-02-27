Mercedes-Benz E

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 280 тыс. км

Цена: 630 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продается Mercedes e200 ngt. Полная комплектация, заводское газовое оборудование, автомобиль полностью обслужен и не требует никаких вложений. Все вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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