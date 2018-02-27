Mercedes-Benz E
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 280 тыс. км
Цена: 630 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продается Mercedes e200 ngt. Полная комплектация, заводское газовое оборудование, автомобиль полностью обслужен и не требует никаких вложений. Все вопросы по телефону.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.