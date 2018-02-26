Mercedes-Benz E Дата публикации: 26.02.18 Просмотров объявления: 51 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 65 тыс. км Цена: 1220 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в идеальном состоянии,не бита не крашена 100%, ни одного ДТП, редкая комплектация, белый перламутр, панорамная крыша, память сидений, навигация, камера, адаптивный би-ксненон, натуральная кожа, вентиляция сидений, пакет AMG, разношироеие диски, бронь пленка, атермальная тонировка и многое другое. Два комплекта резины, машина местная, ПТС оригинал, звоните с 9 до 24.