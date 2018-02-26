Mercedes-Benz E

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 65 тыс. км

Цена: 1220 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в идеальном состоянии,не бита не крашена 100%, ни одного ДТП, редкая комплектация, белый перламутр, панорамная крыша, память сидений, навигация, камера, адаптивный би-ксненон, натуральная кожа, вентиляция сидений, пакет AMG, разношироеие диски, бронь пленка, атермальная тонировка и многое другое. Два комплекта резины, машина местная, ПТС оригинал, звоните с 9 до 24.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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