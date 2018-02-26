Mercedes-Benz E
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 65 тыс. км
Цена: 1220 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто в идеальном состоянии,не бита не крашена 100%, ни одного ДТП, редкая комплектация, белый перламутр, панорамная крыша, память сидений, навигация, камера, адаптивный би-ксненон, натуральная кожа, вентиляция сидений, пакет AMG, разношироеие диски, бронь пленка, атермальная тонировка и многое другое. Два комплекта резины, машина местная, ПТС оригинал, звоните с 9 до 24.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.