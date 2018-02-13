Mercedes-Benz E

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 1890 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Состояние новой машины, без сколов, царапин, вмятин, ничего не красилось, не подкрашивалось и не полировалось. Я собственник, ПТС оригинал, стекла в идеале, резина новая лето-зима, салон кожа-в идеальном состоянии без затертостей, царапин, изломов и т. д. В салоне запах новой машины, не курили никогда. Сделано большое то, поменяны колодки, тормозные диски, масла, фильтра и жидкости!
Комплектация максимальная ( без панорамы и пневмо): 4 matic полный привод, бесключевой доступ, кнопка багажника, камеры по кругу 360, автопарковка, автошторка заднего стекла, команд с навигацией, электро привод сидений и рулевой колонки с памятью и подогревом задних сидений, лед фары с интеллектуальной системой, измерение давления в шинах и многое другое! Писать можно ещё много, звоните, пообщаемся. В салоны не поставлю, перекупщикам не беспокоить, обмена нет. Обоснованный торг приветствуется!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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