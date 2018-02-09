Mercedes-Benz E

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 90 тыс. км

Цена: 1400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в родной краске, ДТП не было, отличное состояние, все расходники поменены, есть сервисная книжка со всеми отметками, на 90000 поменяли цепь. За машиной всегда смотрел бережно, все менял вовремя. Двигатель работает идеально , коробка ходовая тоже. Проблем никаких нет на машине. Я являюсь собственником машины. Куплена машина в 2013 годам с коробкой нового образца на руле. На машине стоит новая резина Мишлен. Торг, салонам просьба не беспокоить! Любые проверки за ваш счёт. Осмотр Краснодар, Славянск.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Mercedes-Benz E

Mercedes-Benz E

Подержанная, пробег 59 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1750 тыс. руб.

Mercedes-Benz E

Подержанная, пробег 18,1 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

1850 тыс. руб.

Mercedes-Benz E

Подержанная, пробег 269,5 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

610 тыс. руб.

Авто, похожие на Mercedes-Benz E

Nissan Teana

Подержанная, пробег 72,531 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

1089 тыс. руб.

Audi A7 Sportback

Подержанная, пробег 96,049 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

1130 тыс. руб.

Nissan Teana

Подержанная, пробег 44 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

1097 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале