Mercedes-Benz E Дата публикации: 9.02.18 Просмотров объявления: 40 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 90 тыс. км Цена: 1400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в родной краске, ДТП не было, отличное состояние, все расходники поменены, есть сервисная книжка со всеми отметками, на 90000 поменяли цепь. За машиной всегда смотрел бережно, все менял вовремя. Двигатель работает идеально , коробка ходовая тоже. Проблем никаких нет на машине. Я являюсь собственником машины. Куплена машина в 2013 годам с коробкой нового образца на руле. На машине стоит новая резина Мишлен. Торг, салонам просьба не беспокоить! Любые проверки за ваш счёт. Осмотр Краснодар, Славянск.