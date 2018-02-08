Mercedes-Benz E

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 48 тыс. км

Цена: 330 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4300 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Учёт Абхазия.правый руль.снимал с контейнера с пробегом 32 тыс.сейчас 48 тыс.снимал плёнку с машины своими руками. Состояние нового автомобиля. Подвеска все родное не одного китайского рычага, заменены колодки в круг, можно было не менять. Поставлена новая резина, и сделан сход развал. По мотору замена свечей, прокладок клапанных крышок, масла в двигатель и АКПП. Замена фреона и шлангов высокого давления.
По кузову красил два бампера. Поцарапался в контейнере. В остальном все в оригинале. Водительское сиденье как новое, об остальных я не говорю. Вся кожа и салон в идеале. Обработана и пропитана. Помогу при оформлении, лично. Осмотр машины в Краснодаре. Пригоняю любое авто с Абхазии, полное сопровождение сделки.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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