Mercedes-Benz E
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 48 тыс. км
Цена: 330 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4300 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Учёт Абхазия.правый руль.снимал с контейнера с пробегом 32 тыс.сейчас 48 тыс.снимал плёнку с машины своими руками. Состояние нового автомобиля. Подвеска все родное не одного китайского рычага, заменены колодки в круг, можно было не менять. Поставлена новая резина, и сделан сход развал. По мотору замена свечей, прокладок клапанных крышок, масла в двигатель и АКПП. Замена фреона и шлангов высокого давления.
По кузову красил два бампера. Поцарапался в контейнере. В остальном все в оригинале. Водительское сиденье как новое, об остальных я не говорю. Вся кожа и салон в идеале. Обработана и пропитана. Помогу при оформлении, лично. Осмотр машины в Краснодаре. Пригоняю любое авто с Абхазии, полное сопровождение сделки.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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