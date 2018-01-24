Mercedes-Benz E

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 94 тыс. км

Цена: 1150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В идеальном состоянии без преувеличения и фантазий. По кузову не чего не менялось не красилось, двигатель коробка также без замечаний полностью обслуженная машина. новая зимняя резина Нокиан Хака 9 , лето тоже в идеальном состоянии! комплектация авангард с панорамой крышей и чёрным потолком. Автомобиль абсолютно без всяких вложений в идеальном состоянии. Торг минимальный только возле автомобиля. площадки и помощники не звонить.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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