Mercedes-Benz E Дата публикации: 24.01.18 Просмотров объявления: 59 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 94 тыс. км Цена: 1150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В идеальном состоянии без преувеличения и фантазий. По кузову не чего не менялось не красилось, двигатель коробка также без замечаний полностью обслуженная машина. новая зимняя резина Нокиан Хака 9 , лето тоже в идеальном состоянии! комплектация авангард с панорамой крышей и чёрным потолком. Автомобиль абсолютно без всяких вложений в идеальном состоянии. Торг минимальный только возле автомобиля. площадки и помощники не звонить.

