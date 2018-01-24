Mercedes-Benz E
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 94 тыс. км
Цена: 1150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
В идеальном состоянии без преувеличения и фантазий. По кузову не чего не менялось не красилось, двигатель коробка также без замечаний полностью обслуженная машина. новая зимняя резина Нокиан Хака 9 , лето тоже в идеальном состоянии! комплектация авангард с панорамой крышей и чёрным потолком. Автомобиль абсолютно без всяких вложений в идеальном состоянии. Торг минимальный только возле автомобиля. площадки и помощники не звонить.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.