Mercedes-Benz E Дата публикации: 21.01.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 132 тыс. км Цена: 930 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2200 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Белореченск, Краснодарский край Имя: Олег Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: кожа Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: электропривод Регулировка сиденья пассажира: электропривод Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Ксенон Легкосплавные диски Обогрев зеркал Омыватель фар Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продам Мерседес Е220, (w212) 2010 г.в., дизель, автомат. Ввезен в Россию из Франции и растаможен в 2013 г. В великолепном техническом и визуальном состоянии. Весь в родной краске. Салон идеален. Опции описывать лень, но есть практически все, что может быть. Пробег на данный момент 132 тыс. км. 500 км назад сделано полное ТО, а также заменены тормозные колодки по кругу и передние тормозные диски. С тех пор авто стоит в теплом гараже (зимой не эксплуатируется). Никаких вложений на данный момент автомобиль не требует. Очень экономичный автомобиль при 170 л.с. Расход по трассе не превышает 5 л/100 км. Реальному покупателю торг. Пустая болтовня и предложения по глупому обмену ВООБЩЕ не интересны.