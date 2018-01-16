Mercedes-Benz E

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 57 тыс. км

Цена: 1050 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Геленджик, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Продается Мерседес. Торг у капота, перекупов не беспокоить.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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