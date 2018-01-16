Mercedes-Benz E
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 57 тыс. км
Цена: 1050 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Геленджик, Краснодарский край
Имя: Александр
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Описание
Продается Мерседес. Торг у капота, перекупов не беспокоить.
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