Mercedes-Benz E

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 85 тыс. км

Цена: 1350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Валерий

Телефон:

Описание

Авто в идеальном состоянии.Все ТО согласно регламенту у официального дилера крайнее ТО в декабре месяце в Ключ авто. Авто на гарантии куплен в 2015 г. в апреле месяце.2 комплекта калес. Реальному покупателю хороший торг у автомобиля гарантирован. Пробег 80 трасса.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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