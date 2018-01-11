Mercedes-Benz E Дата публикации: 17.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 85 тыс. км Цена: 1350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Валерий Телефон:

Описание

Авто в идеальном состоянии.Все ТО согласно регламенту у официального дилера крайнее ТО в декабре месяце в Ключ авто. Авто на гарантии куплен в 2015 г. в апреле месяце.2 комплекта калес. Реальному покупателю хороший торг у автомобиля гарантирован. Пробег 80 трасса.