Mercedes-Benz E
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 85 тыс. км
Цена: 1350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Валерий
Телефон:
Описание
Авто в идеальном состоянии.Все ТО согласно регламенту у официального дилера крайнее ТО в декабре месяце в Ключ авто. Авто на гарантии куплен в 2015 г. в апреле месяце.2 комплекта калес. Реальному покупателю хороший торг у автомобиля гарантирован. Пробег 80 трасса.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter