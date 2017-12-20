Mercedes-Benz E Дата публикации: 28.12.17 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 110 тыс. км Цена: 1650 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Павел Телефон:

Описание

Идеальное состоянии, бережная эксплуатация, адаптивный свет, помощник парковки, ТО у официалтного дилера, писать много не буду, перекупам, салонам, просьба не беспокоить. Любые проверки. Обмен на квартиру в Краснодаре с моей доплатой.