Mercedes-Benz E

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 110 тыс. км

Цена: 1650 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Павел

Телефон:

Описание

Идеальное состоянии, бережная эксплуатация, адаптивный свет, помощник парковки, ТО у официалтного дилера, писать много не буду, перекупам, салонам, просьба не беспокоить. Любые проверки. Обмен на квартиру в Краснодаре с моей доплатой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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