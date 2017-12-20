Mercedes-Benz E
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 110 тыс. км
Цена: 1650 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Павел
Телефон:
Описание
Идеальное состоянии, бережная эксплуатация, адаптивный свет, помощник парковки, ТО у официалтного дилера, писать много не буду, перекупам, салонам, просьба не беспокоить. Любые проверки. Обмен на квартиру в Краснодаре с моей доплатой.
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