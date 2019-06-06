Mercedes-Benz CLK-klasse Дата публикации: 6.06.19 Просмотров объявления: 16

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 150 тыс. км Цена: 170 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3200 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край Имя: Игорь Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: с памятью Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Ксенон Легкосплавные диски Люк Обогрев зеркал Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в идеальном техническом состояние только из Германии. Два хозяина. Двигатель и коробка в отличном состояние. Салон идеал.

Не растаможен, можно растаможить на Абхазию.