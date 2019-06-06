Mercedes-Benz CLK-klasse

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 170 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край

Имя: Игорь

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: с памятью

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Ксенон

Легкосплавные диски

Люк

Обогрев зеркал

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в идеальном техническом состояние только из Германии. Два хозяина. Двигатель и коробка в отличном состояние. Салон идеал.
Не растаможен, можно растаможить на Абхазию.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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