Mercedes-Benz CLK-klasse
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 170 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
Имя: Игорь
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: с памятью
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Ксенон
Легкосплавные диски
Люк
Обогрев зеркал
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Автомобиль в идеальном техническом состояние только из Германии. Два хозяина. Двигатель и коробка в отличном состояние. Салон идеал.
Не растаможен, можно растаможить на Абхазию.
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