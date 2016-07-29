Mercedes-Benz CLK-klasse Дата публикации: 25.10.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 300 тыс. км Цена: 520 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Анна Телефон:

Описание

Без времени классическое купе! Автомобиль, CLK - купе , как продолжение Вашего имиджа. Технически обслуживался на станции, заменены все рычаги передней и задней подвески. Новые передние стойки. Двигатель в отличном состоянии. Без дикого тюнинга, салон кожаный,всё родное. Просьба перекупщикам не звонить. Обмен не предлагать.Авто в достойном, ухоженном состоянии! Своевременно обслуживался. Кузов в родной краске. Не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Зимняя резина в комплекте. Летняя резина в комплекте. Обмен не интересует. Есть сервисная книжка.Прошёл все ТО. Оригинальный ПТС. Возможен торг при осмотре.