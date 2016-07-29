Mercedes-Benz CLK-klasse

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 300 тыс. км

Цена: 520 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Анна

Телефон:

Описание

Без времени классическое купе! Автомобиль, CLK - купе , как продолжение Вашего имиджа. Технически обслуживался на станции, заменены все рычаги передней и задней подвески. Новые передние стойки. Двигатель в отличном состоянии. Без дикого тюнинга, салон кожаный,всё родное. Просьба перекупщикам не звонить. Обмен не предлагать.Авто в достойном, ухоженном состоянии! Своевременно обслуживался. Кузов в родной краске. Не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Зимняя резина в комплекте. Летняя резина в комплекте. Обмен не интересует. Есть сервисная книжка.Прошёл все ТО. Оригинальный ПТС. Возможен торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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