Mercedes-Benz CLK-klasse
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 300 тыс. км
Цена: 520 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Анна
Описание
Без времени классическое купе! Автомобиль, CLK - купе , как продолжение Вашего имиджа. Технически обслуживался на станции, заменены все рычаги передней и задней подвески. Новые передние стойки. Двигатель в отличном состоянии. Без дикого тюнинга, салон кожаный,всё родное. Просьба перекупщикам не звонить. Обмен не предлагать.Авто в достойном, ухоженном состоянии! Своевременно обслуживался. Кузов в родной краске. Не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Зимняя резина в комплекте. Летняя резина в комплекте. Обмен не интересует. Есть сервисная книжка.Прошёл все ТО. Оригинальный ПТС. Возможен торг при осмотре.
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