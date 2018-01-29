Mercedes-Benz CLK
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 184 тыс. км
Цена: 699 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 5000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаётся реальный 5.0 л купе. Состояние на твёрдую 4, очень хороший и надёжный автомобиль. Резина Екогама R17, в добавок зимняя резина с дисками R17.
Комплектация самая полная, бесключевой доступ/запуск. Машина мечта. Продаю по причине покупки машины по скромнее для супруги. Обмен посмотрю.
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