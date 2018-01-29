Mercedes-Benz CLK Дата публикации: 29.01.18 Просмотров объявления: 50 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 184 тыс. км Цена: 699 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 5000 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаётся реальный 5.0 л купе. Состояние на твёрдую 4, очень хороший и надёжный автомобиль. Резина Екогама R17, в добавок зимняя резина с дисками R17.

Комплектация самая полная, бесключевой доступ/запуск. Машина мечта. Продаю по причине покупки машины по скромнее для супруги. Обмен посмотрю.