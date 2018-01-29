Mercedes-Benz CLK

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 184 тыс. км

Цена: 699 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 5000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаётся реальный 5.0 л купе. Состояние на твёрдую 4, очень хороший и надёжный автомобиль. Резина Екогама R17, в добавок зимняя резина с дисками R17.
Комплектация самая полная, бесключевой доступ/запуск. Машина мечта. Продаю по причине покупки машины по скромнее для супруги. Обмен посмотрю.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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