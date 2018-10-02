Mercedes-Benz CLA

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 38,081 тыс. км

Цена: 1300 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородСочи, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (862) 279-54-14

Описание

Автохолдинг КЛЮЧАВТО создан в 2001 году. Сейчас компания входит в список крупнейших автодилеров России: 26 автомобильных брендов в 63 дилерских центрах в 9 городах.
КЛЮЧАВТО-Select - одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.
КЛЮЧАВТО-Select
• Гарантируем, что данный автомобиль прошел комплексную диагностику по 250 пунктам, не находится в розыске и не является предметом залога.
• Никогда не корректируем показания одометра, а заявляем фактический пробег автомобиля.
• Наши специалисты помогут вам подобрать лучшие условия по приобретению данного автомобиля, в том числе, с учетом обмена на имеющийся у Вас, с доплатой в обе стороны.
• Предлагаем КРЕДИТ на выгодных условиях.
• Возможны срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
• Страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
• Наличный и безналичный расчет.
КЛЮЧАВТО-Select не является посредником: принимая Ваш автомобиль в счет стоимости, мы заключаем договор купли-продажи с переходом права собственности.
Данный автомобиль эксплуатировался в теплом климате Краснодарского края, где исключено воздействие дорожных реагентов.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Mercedes-Benz CLA

Mercedes-Benz CLA

Подержанная, пробег 11,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1900 тыс. руб.

Mercedes-Benz CLA

Подержанная, пробег 58 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

1346 тыс. руб.

Mercedes-Benz CLA

Подержанная, пробег 82,2 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

1300 тыс. руб.

Авто, похожие на Mercedes-Benz CLA

Audi A7 Sportback

Подержанная, пробег 158 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

989 тыс. руб.

Nissan Teana

Подержанная, пробег 55,423 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

1180 тыс. руб.

Nissan Teana

Подержанная, пробег 134 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

993 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале