Mercedes-Benz CLA Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 21,2 тыс. км Цена: 1550 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Роман Телефон:

Описание

Куплен у официального дилере за наличный расчёт чеки на руках. ПТС родной два ключа. Крашеных деталей нет в подставах не участвовал. Авто на гарантии ТО 1 прошла. Комплектация AMG. С первого дня в броне пленке весь перед. Стекла все родные.