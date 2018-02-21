Mercedes-Benz CLA

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 21,2 тыс. км

Цена: 1550 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Роман

Телефон:

Описание

Куплен у официального дилере за наличный расчёт чеки на руках. ПТС родной два ключа. Крашеных деталей нет в подставах не участвовал. Авто на гарантии ТО 1 прошла. Комплектация AMG. С первого дня в броне пленке весь перед. Стекла все родные.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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