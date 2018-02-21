Mercedes-Benz CLA
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 21,2 тыс. км
Цена: 1550 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Роман
Телефон:
Описание
Куплен у официального дилере за наличный расчёт чеки на руках. ПТС родной два ключа. Крашеных деталей нет в подставах не участвовал. Авто на гарантии ТО 1 прошла. Комплектация AMG. С первого дня в броне пленке весь перед. Стекла все родные.
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