Mercedes-Benz CLA

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 75,008 тыс. км

Цена: 1250 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Не бит не крашен. ПТС оригинал. Без ДТП. Возможен обмен на автомобиль с моей доплатой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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