Mercedes-Benz CLA

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 37 тыс. км

Цена: 1350 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

ПТС Оригинал, 2014 год, 1 Хозяин. Покупалась у оф. Дилера, чеки и договора имеются! ДТП и Крашенных деталей не имеется. AMG Пакет, черный потолок, камера заднего вида, навигация и т. д. Автомобиль в идеальнейшем состояние, эксплуатировался аккуратно работа-дом. Своевременное обслуживание, пробег оригинальный. Вложений никаких не требует! Готов на любые проверки. Срочно без торга!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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