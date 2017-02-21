Mercedes-Benz CLA
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 37 тыс. км
Цена: 1350 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
ПТС Оригинал, 2014 год, 1 Хозяин. Покупалась у оф. Дилера, чеки и договора имеются! ДТП и Крашенных деталей не имеется. AMG Пакет, черный потолок, камера заднего вида, навигация и т. д. Автомобиль в идеальнейшем состояние, эксплуатировался аккуратно работа-дом. Своевременное обслуживание, пробег оригинальный. Вложений никаких не требует! Готов на любые проверки. Срочно без торга!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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