Mercedes-Benz CLA Дата публикации: 14.02.18 Просмотров объявления: 71 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 37 тыс. км Цена: 1350 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

ПТС Оригинал, 2014 год, 1 Хозяин. Покупалась у оф. Дилера, чеки и договора имеются! ДТП и Крашенных деталей не имеется. AMG Пакет, черный потолок, камера заднего вида, навигация и т. д. Автомобиль в идеальнейшем состояние, эксплуатировался аккуратно работа-дом. Своевременное обслуживание, пробег оригинальный. Вложений никаких не требует! Готов на любые проверки. Срочно без торга!