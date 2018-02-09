Mercedes-Benz CLA

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 43 тыс. км

Цена: 1450 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Пакет AMG: обвесы AMG, кожаный руль, салон комбинированый кожа/алькантара с красной строчкой, легкосплавные диски AMG 225/40R18, подвеска, тонировка. Камера заднего вида, датчик света, парктроники, контроль " мертвых зон", автозатемнение зеркал, сама паркуется, предупреждение столкновения, система контроля давления в шинах, биксенон, двузонный климат контроль. Подушки безопасности (водителя, пассажира, коленей водителя, коленей пассажира, шторки безопасности). Своевременное ТО у официального дилера. Один собственник.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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