Mercedes-Benz CLA
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 43 тыс. км
Цена: 1450 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Пакет AMG: обвесы AMG, кожаный руль, салон комбинированый кожа/алькантара с красной строчкой, легкосплавные диски AMG 225/40R18, подвеска, тонировка. Камера заднего вида, датчик света, парктроники, контроль " мертвых зон", автозатемнение зеркал, сама паркуется, предупреждение столкновения, система контроля давления в шинах, биксенон, двузонный климат контроль. Подушки безопасности (водителя, пассажира, коленей водителя, коленей пассажира, шторки безопасности). Своевременное ТО у официального дилера. Один собственник.
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