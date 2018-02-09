Mercedes-Benz CLA Дата публикации: 9.02.18 Просмотров объявления: 43 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 43 тыс. км Цена: 1450 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Пакет AMG: обвесы AMG, кожаный руль, салон комбинированый кожа/алькантара с красной строчкой, легкосплавные диски AMG 225/40R18, подвеска, тонировка. Камера заднего вида, датчик света, парктроники, контроль " мертвых зон", автозатемнение зеркал, сама паркуется, предупреждение столкновения, система контроля давления в шинах, биксенон, двузонный климат контроль. Подушки безопасности (водителя, пассажира, коленей водителя, коленей пассажира, шторки безопасности). Своевременное ТО у официального дилера. Один собственник.